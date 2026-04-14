Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Poesio: “Ecco cosa serve per vedere Sarri sulla panchina della Fiorentina”

Corriere Fiorentino

Poesio: “Ecco cosa serve per vedere Sarri sulla panchina della Fiorentina”

Poesio: “Ecco cosa serve per vedere Sarri sulla panchina della Fiorentina” - immagine 1
Sarri sarà il prossimo allenatore della Fiorentina?
Redazione VN

Ernesto Poesio si sofferma sulla possibilità di vedere Maurizio Sarri sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole sul Corriere Fiorentino:

La quasi salvezza della Fiorentina arriva in un Franchi reso mezzo deserto da una stagione che ha sfinito chiunque abbia a cuore la maglia viola, sotto una pioggerellina fine a rendere se possibile tutto ancora più malinconico. D’altronde non può e non dovrebbe essere tempo di grandi festeggiamenti, nonostante i viola abbiano fatto per una volta il proprio dovere senza fallire quel match point che Lecce e Cremonese con le loro rispettive sconfitte avevano servito su un piatto d’argento. A risolvere la pratica Lazio ci ha pensato Robin Gosens, tanto protagonista in positivo nella scorsa stagione quanto in difficoltà da settembre a oggi. Un colpo di coda, o d’orgoglio, del tedesco che non ha certo mai fatto mancare la sua professionalità, ma che in questo disgraziato campionato ha attraversato più di un momento difficile. Giusto quindi, che a mettere la firma sia stato proprio lui, in una serata che era iniziata con qualche brivido di troppo. E con gli applausi di tutta la tribuna a Maurizio Sarri, il «comandante» che continua a essere il grande sogno dei tifosi viola, anche se perché il matrimonio si consumi ci sarà bisogno di convincere la famiglia Commisso e quella parte di dirigenza con cui i rapporti non sembrano essere idilliaci. Meglio allora mettere l’accento sulle parole del pre gara di Paratici («Con lui nell’anno alla Juventus abbiamo fatto cose straordinarie») che autorizzano a sperare che il direttore sportivo voglia quantomeno provare a riaprire il discorso con il tecnico toscano che non ha mai fatto mistero di essere affascinato dall’idea di provare l’avventura in viola

Leggi anche
Gazzetta elogia Vanoli: “Tante assenze, questa volta ha preparato bene la gara”
Titoli viola: “La Viola si salva da sola” “Scatto salvezza”

© RIPRODUZIONE RISERVATA