Sulle pagine de La Repubblica, Giuseppe Calabrese, ha analizzato la vittoria della Fiorentina contro la Lazio per un passo verso la salvezza:
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Perplessità sulla prestazione, contro il Palace la richiesta è una”
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Repubblica: “Perplessità sulla prestazione, contro il Palace la richiesta è una”
Nonostante la vittoria contro la Lazio la prestazione della Fiorentina ha lasciato qualche perplessità
La vittoria di ieri sera non ha cancellato le perplessità che abbiamo avuto per tutta la stagione sulla squadra, aggravate dalla misteriosa gestione medica degli ultimi mesi. Una situazione resa ancora più grottesca dalla caccia al colpevole interna che spesso ha esposto la Fiorentina a critiche.
Conference League—
Rimane da chiedere alla Fiorentina di farci fare bella figura giovedì sera contro il Crystal Palace. Per una volta ci piacerebbe vedere in campo una squadra coraggiosa, capace di far brillare tutto il suo talento. Ci piacerebbe che Kean stringesse i denti al di là del dolore e che il gruppo sentisse la responsabilità di una sfida bella e impossibile.
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