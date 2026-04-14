L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, nel suo intervento in conferenza stampa al termine della gara del Franchi contro la Fiorentina, si è soffermato sul ds viola Fabio Paratici, col quale ha lavorato ai tempi della Juventus:
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Sarri: “I rapporti con Paratici erano tesi, ma mi fanno piacere le sue parole”
Un estratto della conferenza di Sarri al termine di Fiorentina-Lazio, che ha visto i biancocelesti sconfitti di misura dai viola di Vanoli
Negli ultimi tempi i nostri rapporti erano stati più tesi, ma mi fanno piacere queste sue parole. Quella era una squadra a fine ciclo. E' stato uno Scudetto molto sottovalutato. Mi fa piacere che abbia speso delle belle parole per me.
Cos'ha detto Paratici—
"Non l'ho incrociato ma lo vedrò volentieri, è stato con noi un anno alla Juve ma non è stato un passaggio negativo come molti erroneamente ricordano. E' stato eccezionale", aveva detto Paratici prima della partita.
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