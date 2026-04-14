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Sarri: “I rapporti con Paratici erano tesi, ma mi fanno piacere le sue parole”

Sarri: “I rapporti con Paratici erano tesi, ma mi fanno piacere le sue parole” - immagine 1
Un estratto della conferenza di Sarri al termine di Fiorentina-Lazio, che ha visto i biancocelesti sconfitti di misura dai viola di Vanoli
Redazione VN

L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, nel suo intervento in conferenza stampa al termine della gara del Franchi contro la Fiorentina, si è soffermato sul ds viola Fabio Paratici, col quale ha lavorato ai tempi della Juventus:

Negli ultimi tempi i nostri rapporti erano stati più tesi, ma mi fanno piacere queste sue parole. Quella era una squadra a fine ciclo. E' stato uno Scudetto molto sottovalutato. Mi fa piacere che abbia speso delle belle parole per me.

Cos'ha detto Paratici

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"Non l'ho incrociato ma lo vedrò volentieri, è stato con noi un anno alla Juve ma non è stato un passaggio negativo come molti erroneamente ricordano. E' stato eccezionale", aveva detto Paratici prima della partita.

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