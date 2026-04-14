Sarri: “I rapporti con Paratici erano tesi, ma mi fanno piacere le sue parole”

L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri , nel suo intervento in conferenza stampa al termine della gara del Franchi contro la Fiorentina, si è soffermato sul ds viola Fabio Paratici, col quale ha lavorato ai tempi della Juventus:

Cos'ha detto Paratici

"Non l'ho incrociato ma lo vedrò volentieri, è stato con noi un anno alla Juve ma non è stato un passaggio negativo come molti erroneamente ricordano. E' stato eccezionale", aveva detto Paratici prima della partita.