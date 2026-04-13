L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara del Franchi contro la Lazio. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Vanoli (conf): “Mi è stato chiesto di fare la storia. Le condizioni degli infortunati”
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Vanoli (conf): “Mi è stato chiesto di fare la storia. Le condizioni degli infortunati”
Paolo Vanoli in conferenza stampa dopo Fiorentina-Lazio
Sull'importanza dei tre punti—
Con questa vittoria abbiamo messo un mattone importante, complimenti ai ragazzi perché hanno dimostrato carattere, di essere squadra. Adesso dobbiamo essere bravi a recuperare, perché giovedì ci aspetta una partita importante. Con il calcio bisogna sognare. Nel corso di questi mesi ne sono successe parecchie, quindi a volte dare un'identità alla squadra non è semplice con tutti questi infortuni. Siamo stati bravi. In fase offensiva bisognava palleggiare meglio. Tre punti pesanti e importanti.
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Sui quattro mesi—
Sono numeri importanti, ma non li guardo. A volte mi sono arrabbiato, altre no. Alla fine, c'è sempre un risultato. Rugani ha fatto vedere che è un giocatore di grande esperienza. Pongracic non volevo rischiarlo, perché era uscito con un affaticamento. Stasera mi hanno dato un'altra grande dimostrazione i ragazzi come Balbo e Fazzini.
Sulla gara di giovedì—
Ho visto un enorme dispiacere per la gara di giovedì scorso. Purtroppo nel calcio non si ha la pazienza di costruire qualcosa. Siamo stati bravi, tutti, a recuperare le energie velocemente.
Sul momento—
Pongracic era una forma di precauzione, perché in questo periodo qua siamo molto corti. Ci tengo a fare i complimenti all'Under 18, oggi in panchina c'era il loro capitano (Cianciulli), così come tanti molti altri ragazzi. La Fiorentina deve dare di più, è abituata ad altri palcoscenici. Ho preso la Fiorentina con 4 punti. Poi si leggeva che nessuna squadra, in quella situazione, nella storia della Serie A si era mai salvata. Quando ho firmato questo contratto, sentendo il patron, mi era stato chiesto questo. Abbiamo messo qualcosa di importante, ma mancano ancora delle partite. Oggi abbiamo fatto una bellissima partita di sofferenza, però mi piacerebbe di più avere il controllo del gioco.
Sui possibili recuperi per giovedì—
Solomon fortunatamente l'abbiamo recuperato, era solo questione di dosargli il minutaggio e ritrovarlo per la partita. Poi ritroviamo i due squalificati, Mandragora è recuperato. Brescianini speriamo di recuperarlo per Lecce. Moise, invece, ha sempre quel fastidio lì, quindi vediamo.
Su Harrison—
E' un giocatore che mi piace tanto, perché ci dà tanta intensità. Arriva dalla Premier, non è facile arrivare in una situazione del genere. Anche stasera ha dato tanto dal punto di vista fisico, ma deve crescere su quello qualitativo. Abbiamo recuperato bene, stiamo bene. Quando abbiamo campo abbiamo gamba. Jack stasera si è dimostrato importante.
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