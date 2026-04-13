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Harrison (conf): “Felice di aver portato intensità. Ecco cosa mi chiede Vanoli”

Harrison (conf): “Felice di aver portato intensità. Ecco cosa mi chiede Vanoli” - immagine 1
Jack Harrison in conferenza stampa dopo Fiorentina-Lazio
Matteo Bardelli Redattore 

Il giocatore della Fiorentina, Jack Harrison, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara del Franchi contro la Lazio. Le sue parole:

Sulla vittoria

—  

Chiaramente ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo, ma non è ancora finito nulla. Dobbiamo arrivarci fino alla fine della stagione.

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Sull'intensità portata in squadra e la gara di giovedì

—  

Ho portato intensità, pressing, tutto quello che potevo portare e Vanoli ne è rimasto felice. Sul Crystal Palace? La preparazione della partita parte da ora. Lo staff tecnico sta già lavorando in prospettiva della partita. Proveremo a fare del nostro meglio per ribaltare la partita.

Sul suo futuro e il feeling con Firenze

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Sono veramente felice di essere qui, vivere la città e l'ambiente. Apprezzo tutto di questa città. Futuro? Dimostrerò sul campo il mio valore, poi deciderà la società.

Sul suo lavoro per trovare il gol

—  

Mi chiede sempre dei gol anche il mister (ride, ndr). La cosa più importante sono i tre punti, soprattutto in questo momento. Anche gli assist, comunque, sono stati importanti per la squadra.

 

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