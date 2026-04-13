Il giocatore della Fiorentina, Jack Harrison, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara del Franchi contro la Lazio. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Harrison (conf): “Felice di aver portato intensità. Ecco cosa mi chiede Vanoli”
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Harrison (conf): “Felice di aver portato intensità. Ecco cosa mi chiede Vanoli”
Jack Harrison in conferenza stampa dopo Fiorentina-Lazio
Sulla vittoria—
Chiaramente ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo, ma non è ancora finito nulla. Dobbiamo arrivarci fino alla fine della stagione.
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Sull'intensità portata in squadra e la gara di giovedì—
Ho portato intensità, pressing, tutto quello che potevo portare e Vanoli ne è rimasto felice. Sul Crystal Palace? La preparazione della partita parte da ora. Lo staff tecnico sta già lavorando in prospettiva della partita. Proveremo a fare del nostro meglio per ribaltare la partita.
Sul suo futuro e il feeling con Firenze—
Sono veramente felice di essere qui, vivere la città e l'ambiente. Apprezzo tutto di questa città. Futuro? Dimostrerò sul campo il mio valore, poi deciderà la società.
Sul suo lavoro per trovare il gol—
Mi chiede sempre dei gol anche il mister (ride, ndr). La cosa più importante sono i tre punti, soprattutto in questo momento. Anche gli assist, comunque, sono stati importanti per la squadra.
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