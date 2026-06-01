La Fiorentina è in attesa di accogliere Fabio Grosso. In tutto questo è rimasto in attesa da giorni Paolo Vanoli, senza una vera e propria comunicazione ufficiale.
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VIOLA NEWS news viola stampa Sentite Nazione: “Vanoli si sarebbe meritato una comunicazione più chiara”
La Nazione
Sentite Nazione: “Vanoli si sarebbe meritato una comunicazione più chiara”
Perché se la Fiorentina non riuscisse a chiudere per Grosso tornerebbe a fare una proposta proprio a Vanoli
Vanoli—
Perché se la Fiorentina non riuscisse a chiudere per Grosso tornerebbe a fare una proposta proprio a lui, nonostante che l’opzione di rinnovo automatico del contratto il club viola l’abbia lasciata scadere alla mezzanotte tra sabato e domenica. Scenario oggettivamente ancora poco probabile.
Futuro—
E sono in tanti a pensare che il tecnico della salvezza avrebbe meritato un trattamento diverso. Magari una comunicazione chiara e definitiva nei giorni scorsi, anche per rispetto del lavoro fatto negli ultimi mesi. Lo scrive la Nazione.
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