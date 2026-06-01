Sentite Nazione: “Vanoli si sarebbe meritato una comunicazione più chiara”

Perché se la Fiorentina non riuscisse a chiudere per Grosso tornerebbe a fare una proposta proprio a lui , nonostante che l’opzione di rinnovo automatico del contratto il club viola l’abbia lasciata scadere alla mezzanotte tra sabato e domenica. Scenario oggettivamente ancora poco probabile.

Futuro

E sono in tanti a pensare che il tecnico della salvezza avrebbe meritato un trattamento diverso. Magari una comunicazione chiara e definitiva nei giorni scorsi, anche per rispetto del lavoro fatto negli ultimi mesi. Lo scrive la Nazione.