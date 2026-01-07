Sarri-Lazio ai ferri corti: il tecnico toscano non si dimette ma valuta l’addio

A giugno Lotito e il Ds Fabiani avevano giurato a Sarri che avrebbero rimediato al blocco del mercato estivo con nuovi acquisti a gennaio, secondo le sue indicazioni. Lo scrive il quotidiano romano il Messaggero che ricostruisce quanto avvenuto negli ultimi mesi in casa Lazio. Il tecnico toscano, cercato anche dalla Fiorentina in estate, ha scelto di crederci, mettendo da parte quanto successo in passato, con l'addio anticipato del 2024.
La Lazio rischia di perdere Maurizio Sarri già a fine stagione? È lo scenario che va delineandosi per il tecnico toscano, molto deluso
Ora, a poche ore dalla sfida coi viola nel 19° turno di Serie A, in casa biancoceleste il clima è pesante. Il rapporto è di nuovo attraversato da tensioni sotterranee, legate al mercato e alla direzione del progetto tecnico. Per ora Sarri non ha intenzione di dimettersi, ma valuta seriamente l’ipotesi di un addio a fine stagione. Soprattutto qualora la società continuasse a non onorare gli impegni presi.
