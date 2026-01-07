Sarri-Lazio ai ferri corti: il tecnico toscano non si dimette ma valuta l’addio

A giugno Lotito e il Ds Fabiani avevano giurato a Sarri che avrebbero rimediato al blocco del mercato estivo con nuovi acquisti a gennaio, secondo le sue indicazioni. Lo scrive il quotidiano romano il Messaggero che ricostruisce quanto avvenuto negli ultimi mesi in casa Lazio. Il tecnico toscano, cercato anche dalla Fiorentina in estate, ha scelto di crederci, mettendo da parte quanto successo in passato, con l'addio anticipato del 2024.