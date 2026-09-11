La Fiorentina cerca a Venezia i primi punti della stagione e lo farà con Paolo Vanoli nuovamente in panchina, proprio nello stadio della promozione in Serie A conquistata con il club lagunare. Al Penzo ci saranno circa mille tifosi viola, con il settore ospiti esaurito nonostante il complicato avvio di campionato.

Tra i convocati sono presenti anche Atta e Oulai nonostante gli acciacchi fisici. Il primo potrebbe addirittura partire titolare, mentre il centrocampista ivoriano dovrebbe iniziare dalla panchina dopo aver smaltito l’infortunio accusato contro il Torino.

Vanoli dovrebbe ripartire dal 4-3-3, sistema sul quale è stata costruita la squadra e già utilizzato dal tecnico nella parte finale della scorsa stagione. Davanti a De Gea spazio a Dodo, Pongracic e Ranieri, con Joao Mario leggermente favorito su Valdepeñas a sinistra. Fagioli sarà il regista, affiancato da Ndour e Atta, anche se Brescianini resta l’alternativa in caso di prudenza.

In attacco Mastantuono dovrebbe essere confermato a destra, mentre Njie è favorito su Gonçalves. Al centro, invece, Beto insidia Pellegrino: l’argentino offre maggiore presenza negli ultimi sedici metri, mentre l’ex Udinese garantisce più profondità. Possibile una staffetta nel corso della gara. Lo scrive Repubblica