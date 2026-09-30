Arbitri, Orsato: "Non mi aspettavo errori così superficiali, ma siamo soddisfatti"

Al Viola Park è tempo di lavorare sull'abbondanza. Dopo due giorni di riposo, Paolo Vanoli ha ripreso i lavori con doppie sedute quotidiane, puntando a sistemare una retroguardia che finora ha incassato dodici gol nelle prime cinque giornate di campionato.

Se la coppia formata da Dragusin e Ranieri rappresenta la certezza centrale del 4-2-3-1, la vera forza della rosa risiede nella straordinaria versatilità degli interpreti. Incrociando ruoli e caratteristiche, lo staff tecnico ha teoricamente a disposizione centoventiquattro combinazioni difensive differenti.

La duttilità dei singoli garantisce infinite soluzioni tattiche. Valdepenas unisce la spinta sulla fascia a un passato da centrale nel Real Madrid Castilla, mentre i nuovi arrivati Joao Mario e Jimenez possono agire indifferentemente su entrambe le corsie. Completano il reparto i rientri di Pongracic e Dodò, oltre al graduale recupero di Fabiano Parisi, tornato a lavorare con il pallone dopo il grave infortunio al crociato di maggio. Con una rosa così camaleontica, la sosta diventa il laboratorio ideale per trovare la quadratura difensiva in vista della ripresa.