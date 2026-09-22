Certo, 4 punti in 5 partite non sono molti ma per come si era messa è un buon bottino. La riassume così la situazione della Fiorentina l'edizione odierna di Repubblica, sottolineando come la partenza a handicap e il cambio in panchina avessero fatto presagire già il peggio. Il ritorno di Vanoli ha rivitalizzato il gruppo dando nuova linfa, con un lavoro evidente in ogni reparto e miglioramenti di tutti i calciatori.

La fotografia

I numeri, come sempre, fotografano al meglio la questione: tre sole reti prese in tre gare compresa la Coppa Italia, reparti consolidati dalle certezze della scorsa annata con la qualità estiva. De Gea, Dragusin, Jimenez, Ranieri fra i citati, ma anche il ritorno di Fagioli in cabina di regia ha ridato nuovo volto al centrocampo, coadiuvato da Ndour. Anche davanti Mastantuono e Njie sono liberi di esprimersi e Pellegrino sembra la prima scelta. In generale, si legge, tutto il gruppo ha risposto al meglio a livello mentale, ha rimontato lo svantaggio e anche fisicamente ha avuto uno switch. La sosta servirà per compattare ulteriormente il gruppo e magari fare scelte precise: Valdepenas o Viery in difesa, Oulai da inserire pienamente, Atta da recuperare, poi l'alternanza Beto-Pellegrino