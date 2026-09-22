Vanoli e la Fiorentina stanno scoprendo Christ Inao Oulai, uno dei pezzi più pregiati del mercato estivo condotto da Paratici. Nel dopo partita di domenica il tecnico ne ha elogiato alla grande le caratteristiche e per lui ha prospettato un futuro radioso, previa sgrezzatura tutta da limare. L'ivoriano, classe 2006, ha bisogno di ulteriore disciplina tattica in un reparto cruciale come il centrocampo e il tecnico lo sta gestendo al meglio con scelte oculate.

Qualità evidenti

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

In Coppa, ricorda Repubblica, aveva mostrato ottime cose: esuberanza, velocità, bella tecnica e grande gamba, ma ora deve imparare a gestire le proprie energie e leggere i momenti delle gare. Le premesse ci sono tutte e il tempo anche visti i 30 milioni spesi: un investimento di prospettiva per una Fiorentina che potrebbe esaltarlo nel 4-2-3-1. Nella sosta sarà in Nazionale e servirà tempo per vedere un Oulai al massimo delle sue potenzialità, ma la fiducia e l'ambiente saranno un valore aggiunto.