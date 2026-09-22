Oulai resta uno dei principali giovani da monitorare: classe 2006, ha grandi margini di miglioramento.
VIDEO - Vanoli su Oulai: "A volte devo sacrificare il talento per l'equilibrio"
Vanoli e la Fiorentina stanno scoprendo Christ Inao Oulai, uno dei pezzi più pregiati del mercato estivo condotto da Paratici. Nel dopo partita di domenica il tecnico ne ha elogiato alla grande le caratteristiche e per lui ha prospettato un futuro radioso, previa sgrezzatura tutta da limare. L'ivoriano, classe 2006, ha bisogno di ulteriore disciplina tattica in un reparto cruciale come il centrocampo e il tecnico lo sta gestendo al meglio con scelte oculate.
Qualità evidentiIn Coppa, ricorda Repubblica, aveva mostrato ottime cose: esuberanza, velocità, bella tecnica e grande gamba, ma ora deve imparare a gestire le proprie energie e leggere i momenti delle gare. Le premesse ci sono tutte e il tempo anche visti i 30 milioni spesi: un investimento di prospettiva per una Fiorentina che potrebbe esaltarlo nel 4-2-3-1. Nella sosta sarà in Nazionale e servirà tempo per vedere un Oulai al massimo delle sue potenzialità, ma la fiducia e l'ambiente saranno un valore aggiunto.
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