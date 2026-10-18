In settimana la società ha ribadito che sarà una stagione di transizione, predicando equilibrio
VIDEO - Juventus-Lazio: le migliori quote
Oggi alle 15 allo stadio "A. Franchi" la Fiorentina sarà impegnata contro il Como. Nel presentare la sfida contro i lariani, Repubblica Firenze si sofferma su un aspetto: quella di quest'anno è, per la formazione viola, una stagione di transizione. Ecco, infatti, cosa si legge sul quotidiano:
L'occasione giusta. Per sistemare la classifica, allontanare i cattivi pensieri generati da un penultimo posto con soli quattro punti e per sfatare il tabù Franchi, con l’ultima vittoria interna in campionato arrivata ormai sei mesi fa, il 13 aprile, con la Lazio nel finale dello scorso campionato. Fiorentina-Como di questo pomeriggio alle 15 vale tanto, per il presente e per il futuro. Un successo consentirebbe a Vanoli di ripartire dopo lo stop di Genova, scrollandosi di dosso le preoccupazioni di una brutta classifica — che però ai suoi ragazzi il tecnico ha detto di non guardare — e di un calendario difficile, ripartendo con slancio in vista dei prossimi mesi. E per quanto la società in settimana abbia informalmente ribadito che sarà un anno di costruzione e transizione in vista della prossima stagione, predicando equilibrio e raffreddando l’obiettivo Europa, qualsiasi discorso positivo e di speranza passa da un presente in cui non sono più ammessi passi falsi. Battere il Como, una grande del campionato, avrebbe quindi poteri taumaturgici, risollevando il morale di un gruppo giovane che per rendere al meglio dovrà cavalcare l’entusiasmo e la tranquillità di chi gioca libero di testa e non affrontare le partite con la paura di rivivere un film di angoscia già visto lo scorso anno.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Probabili formazioni
Fiorentina-Como, probabili formazioni: è l'ora di Pongracic? Oulai e Valdepenas spingono
Live
Under 15, Fiorentina-Avellino LIVE: i viola calano il tris
Rassegna stampa
CorSport rivela: "In settimana Vanoli ha parlato più volte in privato con Fagioli"
Obiettivi mercato
Dall'Argentina: "Beltran: il River si avvicina al rinnovo. Pronta la mega-clausola"
Rassegna stampa
Como, probabile formazione: Fabregas fa turnover, Liberali fa riposare Baturina?
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti