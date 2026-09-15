Dopo la prima vittoria in campionato, la Fiorentina torna al Franchi per il derby di Coppa Italia contro il Pisa. Una sfida che mette in palio la qualificazione agli ottavi contro il Napoli e che rappresenta soprattutto il primo appuntamento utile per verificare se la svolta impressa da Paolo Vanoli a Venezia possa trovare continuità.

Il tecnico ha ritrovato entusiasmo e considera la Coppa un obiettivo da affrontare al massimo, anche perché rappresenta una delle possibili strade verso l’Europa. Ma il pensiero di Vanoli va soprattutto alla costruzione della nuova Fiorentina. La squadra, profondamente rinnovata in estate, è ancora una “pagina bianca” sulla quale scrivere il nuovo progetto.

Il punto centrale è trasformare il talento dei singoli in una vera identità collettiva. Vanoli conosce bene le dinamiche dei gruppi giovani e sa che durante la stagione arriveranno inevitabilmente alti e bassi. Per questo serviranno principi tattici e caratteriali chiari, oltre alla capacità di giocare per i compagni e sacrificarsi per la maglia.

Il derby con il Pisa dunque è l'occasione per trasformare i discorsi in realtà: vincere significherebbe dare ulteriore fiducia al nuovo corso e mantenere vivo un obiettivo concreto come quello della Coppa Italia. Al Franchi sono attesi circa 15mila spettatori. La Coppa potrebbe diventare anche un’occasione per regalare una prima gioia importante alla famiglia Commisso - che ieri ha ricevuto il Pegaso d’Oro in occasione del centenario viola - alla società e alla piazza. Lo scrive Repubblica