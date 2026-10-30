La Fiorentina pareggia con l'Atalanta e muove la classifica, ma si palesano i soliti vecchi problemi

Redazione VN
FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

VIDEO VN - La tenuta mentale di questa Fiorentina non è da Serie A

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La Fiorentina muove la classifica al termine della pirotecnica partita contro l'Atalanta, riuscendo almeno a scrollarsi di dosso tre sconfitte consecutive. Le notizie positive, secondo Repubblica, però finiscono qui: rimane infatti il rammarico per non aver approfittato di un'avversaria con tanti assenti e per non aver gestito la rimonta. A questo si aggiunge un Franchi ancora tabù dallo scorso aprile e problemi fisici e caratteriali ancora insoluti.

Qualche guizzo e tanti problemi

Mastantuono e Jimenez sono stati i più pericolosi insieme a Joao Mario e Njie a tratti, ma non si sono nascoste le tante difficoltà: una difesa che continua a incassare gol, una tenuta mentale fragile, male Fagioli e Pellegrino, un centrocampo spesso spaccato. La gente di Firenze ha comunque applaudito la squadra, ma la partita di lunedì contro il Sassuolo sarebbe un ulteriore spareggio per allontanare la paura e magari pure i rimpianti.
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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