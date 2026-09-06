Per Repubblica Firenze il cambio non può essere rimandato

Redazione VN
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS TORINO

VIDEO - Grosso: "Mi prendo le responsabilità. Firenze non merita questo"

"Una svolta che non si può rimandare": è il titolo del commento di Giuseppe Calabrese pubblicato su Repubblica Firenze dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Torino per 2-1. Per la squadra viola, ultima in classifica insieme al Genoa a quota zero punti, è il terzo ko consecutivo. Riportiamo una parte dell'analisi:

Non c’è più tempo. La Fiorentina non c’è. Non esiste. Il progetto è solo nella testa di Paratici e Grosso, in campo non si è visto. Ma non si può rimandare ancora. Il tempo dell’attesa è già finito, il Venezia e poi il Pisa in Coppa Italia sono il primo bivio della stagione. Serve una reazione, e serve adesso altrimenti andranno prese delle decisioni. Grosso gode della fiducia della società e in questo momento una scelta di pancia non avrebbe senso. Giusto proteggerlo, però non ci si può sempre girare dall’altra parte. La Fiorentina non è una squadra. Non ha un gioco. E nemmeno un’idea tattica che funzioni. È un guazzabuglio di giocatori di talento che seguono il proprio istinto. Tutti scollegati e senza un equilibrio. Forse Paratici ha chiesto troppo a Grosso. O forse Grosso non è adatto, chissà. Resta il fatto che tocca a loro due trovare le risposte.
Fabio Paratici

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