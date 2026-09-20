La sfida contro il Napoli rappresenta per la Fiorentina la prova del nove dopo i successi ottenuti contro Venezia e Pisa. Una partita che può dare continuità alla mini svolta del nuovo corso di Paolo Vanoli e permettere ai viola di arrivare alla lunga sosta con sei punti in classifica, ridimensionando almeno in parte il peso delle tre sconfitte iniziali. Il confronto con il Napoli, squadra ancora alla ricerca della propria dimensione nonostante una rosa di alto livello, sarà soprattutto un test per valutare i progressi della Fiorentina sul piano mentale. Vanoli conosce il lavoro che attende una squadra giovane e ricca di qualità, ma vuole capire come i suoi giocatori reagiranno contro avversari capaci di decidere una partita in qualsiasi momento, come De Bruyne e Hojlund.

Le indicazioni della vigilia portano verso un centrocampo con Fagioli, Ndour e Atta, privo di Oulai per garantire maggiore equilibrio. Anche la scelta di Viery sulla sinistra al posto di Valdepenas va nella stessa direzione. L’idea è evitare di concedere al Napoli spazi facili, senza rinunciare alla qualità offensiva garantita soprattutto dagli esterni. Per la Fiorentina c’è poi da interrompere un digiuno importante: l’ultimo successo al Franchi contro il Napoli risale al 2018, mentre l’ultima vittoria complessiva contro gli azzurri è arrivata nell’ottobre 2023 al Maradona.

Si auspicano una vittoria sia il presidente Giuseppe B. Commisso, che è al termine della sua lunga permanenza a Firenze, sia il pubblico. Difatti, sono attesi oltre 22mila spettatori, per quello che è il primo vero sold out stagionale. L’obiettivo è salutare la sosta con una Fiorentina finalmente capace di guardare avanti.