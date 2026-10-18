La Fiorentina non vince al Franchi da aprile (1-0 contro la Lazio, gol di Gosens)
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Nel presentare la sfida di oggi pomeriggio alle 15 tra Fiorentina e Como, Repubblica Firenze si sofferma anche sul tabù Franchi. La squadra viola, infatti, non vince in casa dalla gara di aprile contro la Lazio (1-0, gol di Gosens). Ecco cosa si legge sul quotidiano:
(...) Battere il Como significherebbe interrompere anche il feeling negativo con il Franchi. Un tempo dodicesimo uomo, ma negli ultimi sei mesi diventato terreno di conquista per gli avversari. L’ultimo successo interno, Fiorentina-Lazio 1-0 dell’aprile scorso con gol di Gosens, è un ricordo lontano di una salvezza conquistata. I successivi tre pareggi dello scorso campionato e le due sconfitte e un pareggio di questo inizio di stagione in casa meritano di essere superati da una grande vittoria. Non solo, un successo interromperebbe anche il tabù Como: se la Fiorentina infatti ha vinto due volte su due negli ultimi anni in riva al Lago, non si può dire altrettanto al Franchi. Tre sconfitte su tre partite tra campionato e coppa, con Palladino, Pioli e Vanoli in panchina. Il tecnico in settimana ha analizzato la sconfitta di Genova, lavorando sui difetti e ripartendo dai pregi: sul primo punto a preoccupare è una fase difensiva da numeri horror con 14 gol subiti in 6 gare. Un dato negativo frutto di disattenzioni e di una tenuta mentale non all’altezza della situazione. Con il Como servirà un grande approccio e una grande gestione della gara, provando a concedere pochissimo a una squadra piena di qualità che farà del possesso palla la sua arma migliore per provare a vincere la partita. Sul secondo punto, quello della fase offensiva, invece Vanoli può sorridere perché, pur perdendo, a Marassi la Fiorentina ha creato occasioni importanti per segnare. Confermarsi con una delle difese meno battute della scorsa serie A sarebbe un bel segnale. A sostenere la Fiorentina ci sarà un pubblico da grandi occasioni, con più di ventimila spettatori e con la voglia di festeggiare insieme: a Genova dal settore ospiti a fine gara sono arrivati cori di incitamento e applausi e dalla curva il messaggio di compattezza richiesto dalla società è stato ancora una volta compreso.
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