E' buio pesto in casa Fiorentina, sconfitta anche dal Torino dopo Roma e Frosinone. La squadra viola è ancora ultima in classifica a zero punti e la curva Fiesole ha praticamente già esonerato Fabio Grosso. Di seguito una parte dell'articolo di Repubblica Firenze:

E' proprio vero e attuale il proverbio che al peggio non c’è mai fine. E dopo un anno, lo scorso, in cui la Fiorentina ha vinto la prima partita alla sedicesima giornata, in un clima di pesante contestazione, la nuova stagione inizia ancora peggio, con la terza sconfitta consecutiva in tre partite e con uno stadio incandescente, che dopo appena tre partite scarica Grosso, auspicando un cambio in panchina e accogliendo con rumorosi fischi la squadra a fine partita. La Fiorentina perde ancora, 2-1 contro il Torino e sprofonda nuovamente nelle proprie paure, ancora ferma a zero punti in classifica, senza identità di squadra, con una fragilità mentale preoccupante e con nove gol subiti e uno solo fatto in tre partite. Una cartolina negativa e amara in cui non basta il gol, fortunoso, di Pellegrino a far svoltare una squadra poi rimontata da Mandragora e Adams per una sconfitta. che lascia strascichi pesanti, con un clima incandescente e con un allenatore messo nel mirino dai tifosi. Grosso è confermato dalla società, complice l’inizio di stagione, i tanti cambi effettuati e una rosa profondamente rinnovata, ma un cambiamento è atteso nel breve periodo. Un cambiamento da ricercare nel lavoro e in una quadra tecnico, tattico e mentale, ancora profondamente lontana.