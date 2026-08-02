VIDEO VN - Grosso: "Cosa mi è piaciuto e cosa no sul ritiro"

Tra le note più liete della sfida contro il Real Madrid c'è il rendimento dei nuovi acquisti. La Repubblica sottolinea come gli innesti di Fabio Paratici abbiano già innalzato il livello della Fiorentina.

In difesa convincono Dragusin e Viery. Quest'ultimo, adattato sulla corsia sinistra, si è distinto per personalità e capacità di accompagnare l'azione.

A centrocampo, invece, brillano Arthur Atta e Christ Oulai. Il francese viene descritto come uno dei migliori in campo grazie agli strappi e alle continue iniziative offensive, mentre l'ivoriano continua il proprio percorso di crescita nel ruolo di regista, unendo qualità nella costruzione del gioco e grande temperamento.

Buone indicazioni arrivano anche da Alex Jimenez, autore della giocata che ha portato al gol di Roberto Piccoli.

Secondo la Repubblica, i nuovi acquisti stanno accelerando il loro inserimento e rappresentano già un valore aggiunto per la squadra di Fabio Grosso.