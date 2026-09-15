Dalla panchina di Venezia al secondo gol consecutivo con la maglia della Fiorentina. Mateo Pellegrino sta vivendo un momento completamente diverso rispetto alle prime uscite in maglia viola e contro il Pisa potrebbe avere una nuova occasione dal primo minuto.

L’argentino aveva iniziato con qualche difficoltà, soprattutto nelle partite contro Roma e Frosinone, ma nelle ultime due gare ha trovato la via del gol. Prima contro il Torino, con una conclusione dalla distanza favorita anche dall’errore del portiere, poi a Venezia, con una cavalcata di circa 50 metri conclusa con la rete. Due gol che hanno anche smentito l’idea di un Pellegrino pericoloso soltanto nel gioco aereo.

La concorrenza con Beto è appena cominciata. Vanoli considera importante avere due attaccanti per ruolo e, del resto, conosce bene il portoghese: quando allenava il Torino lo aveva indicato proprio come uno dei giocatori che avrebbe voluto in squadra. Il tecnico, inoltre, non sembra soffrire particolarmente l’assenza di Kean, considerando quanto fosse stato difficile fare affidamento sul centravanti nella scorsa stagione a causa degli infortuni.

Pellegrino ha caratteristiche che possono tornare utili alla squadra: è un attaccante che sa mettere la propria fisicità al servizio dei compagni e ha già mostrato un buon feeling con Mastantuono. Contro il Pisa dovrebbe quindi partire dal primo minuto e andare alla ricerca del terzo gol consecutivo.

Diverse, invece, le incognite nel resto della formazione. Christensen dovrebbe sostituire De Gea, Joao Mario e Valdepenas possono giocare sulle fasce, mentre Pongracic è candidato al centro della difesa. Oulai resta una possibilità a centrocampo. In attacco, con Mastantuono e Njie che potrebbero essere preservati in vista del Napoli, potrebbero trovare spazio Pedro Gonçalves o Gnonto.

L’obiettivo della Fiorentina è non disperdere l’entusiasmo ritrovato dopo Venezia. E Pellegrino può essere uno degli uomini chiamati a mantenerlo vivo. Lo scrive Repubblica