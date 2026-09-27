Il bilancio della prima settimana di sosta è positivo per i giocatori della Fiorentina impegnati con le nazionali. Dragusin ha disputato novanta minuti nella sconfitta della Romania contro la Svezia, confermando i progressi delle ultime settimane. Beto ha fornito un assist nel 2-0 della Guinea-Bissau sulla Tanzania, mentre Oulai ha giocato venti minuti con la Costa d’Avorio contro il Camerun: ha mostrato le sue doti nel recupero del pallone, ma ha ricevuto un’altra ammonizione. Fagioli, rimasto in tribuna contro il Belgio, spera di trovare spazio con l’Italia a partire dalla gara con la Turchia.

Nei prossimi giorni sono attesi altri impegni per i viola. Mastantuono dovrebbe partire titolare con l’Argentina contro la Bolivia il 30 settembre e potrebbe giocare anche il 3 ottobre contro il Burkina Faso, prima della partita del 6 ottobre legata all’addio di Messi alla nazionale. Ndour guiderà l’Italia Under 21 contro Armenia e Polonia; Njie, con la Svezia Under 21, affronterà Polonia e Macedonia.

Sono previste altre gare anche per Dragusin, Oulai, Beto e Pongracic con le rispettive nazionali. I rientri alla Fiorentina cominceranno dal 5 ottobre: Vanoli spera di ritrovare tutti senza problemi fisici in vista della ripresa del campionato, il 10 ottobre a Genova. Lo scrive Repubblica Firenze.