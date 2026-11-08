Per Paolo Vanoli, Fiorentina-Juventus è «la partita». Il tecnico ha mostrato ai giocatori le immagini delle sfide del passato per far capire loro che cosa significhi questa rivalità per Firenze. Il successo di Reggio Emilia ha dato fiducia a un gruppo giovane che, secondo Vanoli, aveva già mostrato segnali di crescita prima di battere il Sassuolo. Ora la squadra deve dare continuità a quei progressi, tenere il livello della prestazione per tutti i novanta minuti e ritrovare la vittoria in casa. La Juve resta un avversario forte e Spalletti, che conosce bene Firenze, sa quanto pesi la sfida.

Vanoli dovrebbe ripartire dal 4-3-3, con De Gea in porta e Jimenez, Dragusin, Viery e João Mário in difesa. Brescianini e Ndour sono attesi a centrocampo, dove resta aperto il ballottaggio tra Fagioli e Oulai. Davanti, Mastantuono e Njie dovrebbero affiancare Pellegrino. Gonçalves è ancora orientato a partire dalla panchina dopo aver dato la scossa contro il Sassuolo. Vanoli ha sottolineato il contributo suo e di Oulai a Reggio Emilia e ha ricordato che entrambi possono incidere anche a gara in corso.

Per battere la Juventus, la Fiorentina dovrà gestire meglio il pallone e sfruttare le occasioni con la stessa efficacia mostrata nella ripresa contro il Sassuolo. Vanoli ha visto segnali positivi sul piano fisico e vuole mantenere l’equilibrio mentre valorizza il talento dei giovani. A spingere i viola ci saranno oltre 24 mila spettatori e la coreografia della Curva Fiesole, con le bandierine che si alzeranno all’ingresso delle squadre in campo, nella settimana del 60° anniversario dell’alluvione di Firenze. Lo scrive Repubblica Firenze.