Repubblica: “Comuzzo, il muro ha retto. Pradè ha cambiato il finale di mercato”

Il muro ha retto. Oltre 30 milioni di no rifilati dalla Fiorentina al Napoli, uno per ogni euro che il club di De Laurentiis ha offerto ai viola per consegnare a Conte il centrale tanto desiderato. Come scrive La Repubblica, un addio evitato e un acquisto di peso per il centrocampo. Dalla Juventus arriva Nicolò Fagioli, una trattativa maratona chiusa negli ultimi momenti del mercato. Niente da fare quindi per gli azzurri con Palladino che potrà continuare a puntare sul proprio gioiello difensivo anche nella seconda parte di stagione. Del resto il giocatore non era in vendita e lo stesso Comuzzo mai ha spinto per lasciare la Fiorentina: solo un’offerta realmente fuori mercato poteva portare a un trasferimento immediato, cifra fissata dai vertici viola in 40 milioni. Mai il Napoli ha anche solo sfiorato questo tetto e Comuzzo, ragazzo serissimo d’altri tempi, ha tirato dritto per la propria strada provando a concentrarsi solo sul campo. Ci è riuscito? Insomma, perché trovarsi per la prima volta al centro di un vero tormentone di mercato è tosta. Non vedeva semmai l’ora che arrivasse il 4 febbraio e scrivere in un modo o nell’altro la parola fine.