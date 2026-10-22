Non ce lo siamo dimenticato, anche se purtroppo le cronache lo hanno tenuto a lungo lontano dagli schermi. Fabiano Parisi sta però lavorando sodo per rientrare al più presto a vestire la maglia della sua Fiorentina. Il club lo aspetta dopo il brutto infortunio al ginocchio che l'ha costretto per mesi ai box e adesso inizia a contare le settimane che lo separano dal ritorno all'attività agonistica.

Parisi corre verso gennaio

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Secondo Repubblica, il percorso procede bene e il giocatore sta rispettando tutte le tappe previste:, rappresentando così il più classico degli acquisti già in casa della squadra viola.