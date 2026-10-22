L'esterno sta recuperando dal lungo infortunio al ginocchio e a gennaio la Fiorentina aspetta Parisi.

Redazione VN
Parisi

VIDEO VN - Parisi: “Maglia viola e riconoscimento un orgoglio per me”

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Non ce lo siamo dimenticato, anche se purtroppo le cronache lo hanno tenuto a lungo lontano dagli schermi. Fabiano Parisi sta però lavorando sodo per rientrare al più presto a vestire la maglia della sua Fiorentina. Il club lo aspetta dopo il brutto infortunio al ginocchio che l'ha costretto per mesi ai box e adesso inizia a contare le settimane che lo separano dal ritorno all'attività agonistica.

Parisi corre verso gennaio

Secondo Repubblica, il percorso procede bene e il giocatore sta rispettando tutte le tappe previste: tutto fa pensare che Parisi possa tornare a disposizione di Vanoli per gennaio 2027, rappresentando così il più classico degli acquisti già in casa della squadra viola.
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