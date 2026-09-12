Vanoli, al suo ritorno sulla panchina viola, ha subito sorpreso con le scelte di formazione. Viery lanciato terzino sinistro e con Dragusin e Jimenez in difesa al fianco di Ranieri. Davanti Beto con Njie e Mastantuono sugli esterni. Le scelte ripagano con la squadra gigliata che parte forte sfiorando il gol in diverse occasioni.

Nel momento migliore il Venezia va però in vantaggio con Adams, abile a approfittare di un errore di Ranieri. La Fiorentina fragile di nemmeno una settimana fa però non si scompone ribaltando la partita con una doppia perla di sinistro di Mastantuono che da destra rientra e batte Stankovic per un 2-1 anche troppo stretto per quanto fatto vedere in campo.

Nel finale Njie fallisce un gol fatto poi Pellegrino rileva Beto, Gnonto si piazza sulla trequarti per un offensivo 4-2-3-1, con i due protagonisti nel gol che chiude la partita. Lo scrive La Repubblica.