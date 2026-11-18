Si apre un mese decisivo per la Fiorentina, chiamata a dare una svolta a una stagione fin qui al di sotto delle aspettative. Da lunedì, con la trasferta di Monza, fino al 20 dicembre, i viola saranno attesi da cinque impegni di campionato in meno di un mese, oltre all'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Napoli. Un ciclo importante per allontanarsi dalla zona calda della classifica, ritrovare fiducia e chiudere il 2026 con prospettive diverse.

Dopo Monza, la squadra di Vanoli farà visita all'Udinese il 29 novembre, prima di tornare al Franchi il 7 dicembre per affrontare il Cagliari. Una gara che avrà un peso particolare anche per interrompere il lungo digiuno casalingo: l'ultima vittoria in campionato davanti al proprio pubblico risale infatti ad aprile. Il calendario proseguirà poi con la trasferta di Parma, il 13 dicembre, e si concluderà il 20 al Franchi contro il Bologna dell'ex Palladino.

Quindici punti a disposizione, con l'obiettivo di raccoglierne il maggior numero possibile per dare una svolta alla classifica. Una decina di punti permetterebbe alla Fiorentina di allontanarsi dalle zone basse e affrontare con maggiore serenità la seconda parte della stagione. A gennaio, inoltre, ci sarà il mercato invernale, un'ulteriore occasione per rinforzare la rosa e provare a rilanciare le ambizioni viola. Lo scrive La Repubblica.