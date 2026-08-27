Il caso Moise Kean è entrato nella fase decisiva. Come riprende la Repubblica, l’attaccante ha manifestato concretamente la volontà di trasferirsi al Como, presentandosi in ritardo all’allenamento di ieri e dichiarandosi poi non nelle condizioni ideali per lavorare. La Fiorentina ha reagito con una sanzione amministrativa, avvertendo che eventuali altre assenze potrebbero portare a nuovi provvedimenti. Nel pomeriggio Kean si è comunque regolarmente allenato per recuperare la seduta saltata.

La tensione resta alta dopo la panchina di Roma e il nuovo rilancio del Como, arrivato a 40 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. La distanza dalla richiesta viola è ormai ridotta, ma la Fiorentina continua a non avere necessità di vendere e vuole prima individuare un sostituto all’altezza.

Il Como, dal canto suo, aspetta una risposta ma non può farlo all’infinito, dovendo eventualmente concentrarsi su alternative. Le prossime ore potrebbero quindi essere decisive.

Tra i profili valutati dalla Fiorentina in caso di partenza di Kean ci sono Beto e Zirkzee, mentre resta da completare anche il resto del mercato, con la ricerca di esterni offensivi e di un centrocampista. Per il centrocampo rimane vivo il nome di Thorstvedt, indicato da Fabio Grosso.

Tra il caso Kean, Esposito e Leao, questo mercato si classifica come "il mercato dei ribelli".