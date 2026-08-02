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Il pareggio contro il Real Madrid lascia sensazioni positive, ma anche diversi aspetti sui quali continuare a lavorare. È questa l'analisi proposta da la Repubblica dopo il 2-2 di Klagenfurt.

Il quotidiano evidenzia innanzitutto il carattere mostrato dalla Fiorentina, capace di rimontare due reti di svantaggio e di creare anche le occasioni per completare la rimonta con Gudmundsson e Piccoli.

Restano però alcuni limiti già emersi nelle precedenti amichevoli contro QPR e Watford. L'approccio alla gara viene giudicato ancora insufficiente, con i viola subito in difficoltà e costretti a rincorrere.

Sotto osservazione anche una circolazione del pallone ritenuta a tratti troppo lenta e orizzontale, oltre ad alcuni blackout difensivi che rappresentano un'eredità della passata stagione. Secondo la Repubblica, anche le prove di Gudmundsson, Mandragora e Ndour sono risultate al di sotto delle aspettative.

Nonostante ciò, il bilancio complessivo rimane positivo. La Fiorentina torna da Klagenfurt con maggiore fiducia, consapevole di aver dato continuità ai progressi mostrati nelle ultime uscite e con l'ultimo test contro il Deportivo La Coruña prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia.