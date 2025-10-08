Rep e le fasce: “Le condizioni di Dodò e Gosens: Pioli si aspetta un cambio di passo”

La crisi della Fiorentina è testimoniato dalle prestazioni di alcuni giocatori: Gosens, Gudmundsson, Fagioli e Dodò. Quattro calciatori che in estate erano dei punti di forza e che adesso hanno delle evidenti difficoltà. L'analisi de La Repubblica sulle fasce:
Dodò è stato uno dei più chiacchierati in uscita, ma dei tanti interessi ricevuti nessuna squadra ha avanzato un'offerta concreta. Il brasiliano fin dai primi allenamenti è stato un punto di forza del 3-4-2-1 impostato da Pioli, ma dopo la gara contro il Polissya le sue prestazioni sono scese. Pioli si aspetta un cambio di passo fin da Milano. Nemmeno Gosens sta rendendo al suo massimo: ha iniziato con un gol nel play off di Conference salvo poi fermarsi. La rete fallita contro la Roma la dice lunga su una condizione fisica e mentale.
