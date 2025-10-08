Fiorentina, oggi si riparte senza 10 nazionali. In tre recuperano per il Milan

Oggi si riparte al Viola Park. Questa mattina riprendono gli allenamenti della Fiorentina nella sosta, senza i dieci giocatori partiti per le rispettive nazionali. Ma i ritmi - scrive il Corriere dello Sport - non si abbasseranno di certo. Le tante assenze sono una complicazione e almeno fino al 13-15 non ci saranno i primi rientri.
Corriere dello Sport
La Fiorentina riprende oggi gli allenamenti al Viola Park. Pioli può recuperare tre elementi verso la gara con il Milan dopo la sosta.
Buone notizie—
Dodo e Fazzini, fra chi è rimasto, dovrebbero tornare a disposizione dopo la sosta, Söhm invece ha ancora la farcite plantare e ha saltato le partite con la Svizzera. Ieri ha lavorato in solitaria per recuperare la condizione e potrebbe esserci anche lui contro il Milan. Il pieno recupero della rosa potrebbe essere un altro importante fattore.
