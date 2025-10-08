Fiorentina, oggi si riparte senza 10 nazionali. In tre recuperano per il Milan

Oggi si riparte al Viola Park. Questa mattina riprendono gli allenamenti della Fiorentina nella sosta, senza i dieci giocatori partiti per le rispettive nazionali. Ma i ritmi - scrive il Corriere dello Sport - non si abbasseranno di certo. Le tante assenze sono una complicazione e almeno fino al 13-15 non ci saranno i primi rientri.

Buone notizie

Dodo e Fazzini, fra chi è rimasto, dovrebbero tornare a disposizione dopo la sosta, Söhm invece ha ancora la farcite plantare e ha saltato le partite con la Svizzera. Ieri ha lavorato in solitaria per recuperare la condizione e potrebbe esserci anche lui contro il Milan. Il pieno recupero della rosa potrebbe essere un altro importante fattore.