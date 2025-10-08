Pernat su Gudmundsson: “Lasciatelo libero! Non rende per colpa del ruolo”

Il noto manager di Moto GP Carlo Pernat è anche un fervente tifoso genoano e La Nazione lo ha intervistato questa mattina chiedendogli un parere su Albert Gudmundsson, passato recentemente proprio dalla Liguria rossoblu. "È incredibile questo suo momento, assicuro che è fortissimo. Io mi sono fatto l'idea che non si possa imbrigliare in uno schema rigido, lui è uno che in mediana deve sentirsi libero di fare tutto". Quindi cita un aneddoto riguardante il lavoro di Gilardino con lui al Grifone: "Il primo giorno ebbero un confronto di poche parole, in cui gli disse di mettersi la maglia, prendere il pallone e fare ciò che avrebbe voluto. A Genova fece benissimo".
Ma ha anche dei difetti—
Le note meno positive? "Potrei definirlo un po' prestuntuosetto. Anche se nel pallone può essere pure una dote in più. Mi domando perché oggi sia in difficoltà. Probabile che sia colpa del ruolo, da secondo attaccante rende al 50%". E poi la chiosa, perché la Fiorentina ha puntato in maniera forte sull'islandese: "Quando l'hanno preso avranno avuto un contatto con Gilardino no? Penso di sì... Allora vedrete che quando lasceranno libero Gud di agire in campo le cose andranno meglio".
