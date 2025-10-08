Pernat su Gudmundsson: “Lasciatelo libero! Non rende per colpa del ruolo”

Il noto manager di Moto GP Carlo Pernat è anche un fervente tifoso genoano e La Nazione lo ha intervistato questa mattina chiedendogli un parere su Albert Gudmundsson, passato recentemente proprio dalla Liguria rossoblu. "È incredibile questo suo momento, assicuro che è fortissimo. Io mi sono fatto l'idea che non si possa imbrigliare in uno schema rigido, lui è uno che in mediana deve sentirsi libero di fare tutto". Quindi cita un aneddoto riguardante il lavoro di Gilardino con lui al Grifone: "Il primo giorno ebbero un confronto di poche parole, in cui gli disse di mettersi la maglia, prendere il pallone e fare ciò che avrebbe voluto. A Genova fece benissimo".