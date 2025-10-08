Fagioli e Gud l’emblema di questa Fiorentina. Rep: “Eppure le prove tattiche…”

La Repubblica analizza il momento di difficoltà della Fiorentina a partire dalle prestazioni di Fagioli e Gudmundsson:
Le prestazioni di Fagioli e Gudmundsson sono l'emblema dell'avvio di stagione della Fiorentina
Gudmundsson e Fagioli sono i volti più emblematici dei conti che non tornano in questo inizio di stagione. Due calciatori riscattati per 26,5 milioni complessivi che stanno faticando a incidere e che si ritrovano adesso fuori dagli undici titolare. Le prove tattiche sembravano valorizzare la qualità di entrambi, evaporate però, anche a livello di atteggiamento al momento dell'inizio della stagione.
