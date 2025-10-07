Scanagatta sicuro: “Si vede il miglioramento, ma Gud e Fagioli non possiamo più aspettarli”

Ubaldo Scanagatta, giornalista e opinionista italiano, ha parlato così al Pentasport di Radio Bruno:
Non bisogna cadere nella frustrazione. La squadra non ha risposto alle aspettative ma la situazione non è così grave da pensare alla retrocessione. La Fiorentina che ho visto contro la Roma è stata sicuramente migliore delle altre volte. Meritava almeno di pareggiare, se non di vincere; il problema è che manca connessione tra i reparti.
E sulle responsabilità che ha Pioli..—
Non bisogna dare retta chi spera nell'esonero. Chi porti in panchina adesso che hai Milan, Bologna e Inter? Gud e Fagioli: Pioli si deve davvero chiedere se i due hanno la grinta per giocare e tornare a farlo bene, oppure passeggiano per il campo senza sapere che fare. Che li mettano con le spalle al muro e ci parlino per capire cosa hanno in mente di fare. Non possiamo più aspettarli.
