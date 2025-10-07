Viola News
Sandrelli: “Anche la società è responsabile. In campo serve un colpo di fortuna”

Ecco le dichiarazioni di Massimo Sandrelli al Pentasport di oggi.
Massimo Sandrelli, giornalista e scrittore italiano, ha usato queste parole al Pentasport di Radio Bruno per descrivere la situazione attuale della Fiorentina:

Quando non ottieni risultati, c'è poco da dire. Tutti hanno delle responsabilità, società compresa.

La squadra deve ritrovare concentrazione e convinzione. Avere Gud mi sembra poco produttivo, ora come ora non è utile. Non sono deluso da Nicolussi Caviglia, ma la squadra non è convinta di essere squadra. La Fiorentina c'era in campo, ma c'è bisogno della classica botta di fortuna che ti faccia cambiare morale con una vittoria.

 

 

