Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Buso: “Non temo la classifica. La difesa a tre ha limiti, ecco di chi è la colpa”

news viola

Buso: “Non temo la classifica. La difesa a tre ha limiti, ecco di chi è la colpa”

Buso: “Non temo la classifica. La difesa a tre ha limiti, ecco di chi è la colpa” - immagine 1
Vi proponiamo le parole di Renato Buso al Pentasport di oggi.
Redazione VN

Renato Buso, ex centrocampista ed allenatore del settore giovanile viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno riguardo alla critica situazione della squadra viola.

Kean sparisce quando gioca con Piccoli. Deve giocare da solo; con la Roma ha fatto un buon primo tempo. In Nazionale si trova con Retegui perché è un giocatore più libero per l'area. Vedo un Kean che, nonostante le difficoltà iniziali, sta bene. Ha bisogno di essere il protagonista davanti, perché si muove da solo e si capisce come vuole la palla.

Temi la classifica?

—  

Non scherziamo, la squadra ha dei valori e deve ritrovare quelle giocate di cui è capace. Certamente la situazione è brutta: dopo la sosta ci sono partite difficilissime come Milan, Bologna e Inter. Da lì si capirà che annata sarà per la Fiorentina.

Chi ha la colpa?

—  

Pioli ha sicuramente delle colpe. Con la società, presente da sei anni, doveva riuscire a capire i limite della difesa a tre.

Leggi anche
Sandrelli: “Anche la società è responsabile. In campo serve un colpo di fortuna”
Scanagatta sicuro: “Si vede il miglioramento, ma Gud e Fagioli non possiamo più...

© RIPRODUZIONE RISERVATA