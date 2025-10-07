Renato Buso, ex centrocampista ed allenatore del settore giovanile viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno riguardo alla critica situazione della squadra viola.
Buso: “Non temo la classifica. La difesa a tre ha limiti, ecco di chi è la colpa”
Vi proponiamo le parole di Renato Buso al Pentasport di oggi.
Kean sparisce quando gioca con Piccoli. Deve giocare da solo; con la Roma ha fatto un buon primo tempo. In Nazionale si trova con Retegui perché è un giocatore più libero per l'area. Vedo un Kean che, nonostante le difficoltà iniziali, sta bene. Ha bisogno di essere il protagonista davanti, perché si muove da solo e si capisce come vuole la palla.
Temi la classifica?—
Non scherziamo, la squadra ha dei valori e deve ritrovare quelle giocate di cui è capace. Certamente la situazione è brutta: dopo la sosta ci sono partite difficilissime come Milan, Bologna e Inter. Da lì si capirà che annata sarà per la Fiorentina.
Chi ha la colpa?—
Pioli ha sicuramente delle colpe. Con la società, presente da sei anni, doveva riuscire a capire i limite della difesa a tre.
