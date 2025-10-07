CorFio sulla Curva Fiesole: “Spiegato il silenzio dopo la sfida con la Roma”

Il Corriere Fiorentino si sofferma anche sulla reazione della Curva Fiesole al termine di Fiorentina-Roma. Un timido "forza ragazzi" e poi solo silenzio. Dietro ci sarebbe un motivo ben preciso:
Il Corriere Fiorentino sulla reazione della Curva Fiesole
Nessuno insomma si aspettava di ritrovarsi in un baratro simile ma tant’è, oggi è questa la realtà. Talmente grave, la situazione, che i primi ad averla colta sembrano essere stati i tifosi. Il riferimento è a quanto successo alla fine della gara con la Roma quando la curva (al contrario di quanto avvenuto a Pisa) non ha respinto né fischiato i giocatori. Un «forza ragazzi» cantato quando i giocatori stavano salutando i tifosi a fine partita, poi seguito da tanto silenzio. Come se avessero capito, i tifosi, che questo gruppo non avrebbe la forza per reggere ulteriori pressioni negative.
