Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorFio sulla Curva Fiesole: “Spiegato il silenzio dopo la sfida con la Roma”

Corriere Fiorentino

CorFio sulla Curva Fiesole: “Spiegato il silenzio dopo la sfida con la Roma”

CorFio sulla Curva Fiesole: “Spiegato il silenzio dopo la sfida con la Roma” - immagine 1
Il Corriere Fiorentino sulla reazione della Curva Fiesole
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino si sofferma anche sulla reazione della Curva Fiesole al termine di Fiorentina-Roma. Un timido "forza ragazzi" e poi solo silenzio. Dietro ci sarebbe un motivo ben preciso:

Nessuno insomma si aspettava di ritrovarsi in un baratro simile ma tant’è, oggi è questa la realtà. Talmente grave, la situazione, che i primi ad averla colta sembrano essere stati i tifosi. Il riferimento è a quanto successo alla fine della gara con la Roma quando la curva (al contrario di quanto avvenuto a Pisa) non ha respinto né fischiato i giocatori. Un «forza ragazzi» cantato quando i giocatori stavano salutando i tifosi a fine partita, poi seguito da tanto silenzio. Come se avessero capito, i tifosi, che questo gruppo non avrebbe la forza per reggere ulteriori pressioni negative.

Leggi anche
Nazione: “Fiorentina, adesso serve la società. Ecco dove deve intervenire”
Gazzetta preoccupata per Gudmundsson: “Problema serio. Urge una riflessione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA