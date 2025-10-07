La Nazione richiede un intervento della società, riferendosi a una particolare situazione. Stefano Pioli viene criticato, Pradè pure, ma è ovvio che nella squadra ci sia qualcosa che non funzioni:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Fiorentina, adesso serve la società. Ecco dove deve intervenire”
La Nazione
Nazione: “Fiorentina, adesso serve la società. Ecco dove deve intervenire”
Nazione sulla dirigenza della Fiorentina
Il rendimento di gran parte dei giocatori (soprattutto dei big) è distante anni luce da quello che ci sarebbe aspettato. Dalle incertezze di Fagioli, l'ansia da prestazione di Dodo, gli errori e il fiato corto di Gosens, fino al fantasma di Gud, toccherà a Pioli trasformare mentalità, concentrazione e condizione fisica del suo gruppo. Tutto quello che è andato in tilt dall'inizio del campionato a oggi sembra l'effetto di una serie di mancanza di intesa fra le parti. Magari è proprio su questo punto che anche l'intervento della società dovrà essere forte e mirato. Ci sono equilibri che evidentemente hanno vacillato. A dirlo sono i risultati sul campo. La piazza e Pradè. E' questo un altro punto su cui si dovrà lavorare nel corso dei giorni della sosta e con l'obiettivo di provare a chiarire un rapporto che dal ko con il Como in poi sembra vivere su binari paralleli. E sopratutto molto distanti. Anche in questo caso arrivare ad aprire spiragli di chiarezza sarà decisivo. I risultati aiutato, ma per arrivare ai risultati serve anche un'armonia che in casa viola è pericolosamente evaporata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA