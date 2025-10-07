Tuttosport: “La Fiorentina deve difendere Pioli, serve il ritorno di Commiso”

Viola News
Stefano Pioli è stato confermato alla guida della Fiorentina. Ma la società ancora non ha parlato in pubblico
Pochi mesi fa la Fiorentina era accreditata come una delle possibili sorprese del campionato, con la possibilità di giocarsi anche un posto in Champions League. Dopo 6 giornate il quadro è molto diverso, con soli 3 punti conquistati. Come scrive Tuttosport, Stefano Pioli non molla, e la società è con lui. L'ex Milan non è in discussione, come emerso dal post gara con la Roma. Questi sono i segnali che arrivano dal club, che però non ha ancora parlato. Nessun dirigente viola ha confermato Pioli a mezzo stampa, ed a questo punto il ritorno di Commisso sembra sempre più necessario. La società deve supportare Pioli, ed il clima è rovente, visto il comunicato emanato dalla Curve Fiesole.

