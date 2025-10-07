W. Sabatini: “Pradè, mercato opulento. Firenze, non stressare troppo la Fiorentina”

Il Corriere Fiorentino ha intervistato Walter Sabatini. Il noto dirigente sportivo, scopritore di talenti, ha analizzato a 360° il momento negativo della Fiorentina di Stefano Pioli:
Mi fido di Firenze e della Fiorentina. La squadra si riprenderà, anche molto più velocemente di quanto si creda. Penso che la squadra stia vivendo un momento di grande frustrazione, dopo lo svantaggio si è smarrita e non è la prima volta.
Quando si è in difficoltà non bisogna solo ascoltare la sirena ululante delle polemiche. Conosco Pioli e so bene quanto sia un tecnico affidabile. Pradè? Ha fatto un mercato opulento e a gennaio potrà aggiungere un altro paio di acquisti. È normale cercare un colpevole ma non credo debba passare sotto le forche caudine.
Guardi, io per indole ho sempre cercato talento nascosto, è il senso del calcio. Nicolussi per me è un regista di altissimo livello e Fazzini è un fiore all’occhiello. Ai tifosi della Fiorentina, che amo profondamente, dico siate agitati ma non troppo. Mi permetta una battuta affettuosa, forse è un problema intrinseco... Nel senso, Firenze è abituata a godersi giocatori importanti ma anche a situazioni pericolose. Ho parlato con Massara (d.s. della Roma, ndr ) e mi ha detto di quanto sia dura anche solo sedersi sulle tribune del Franchi. Firenze è una piazza potente, ha tutto per ambire alla Champions, ma deve restare vicina alla squadra. Ora serve tamponare l’emergenza tutti insieme.
La distanza fisica è ovvio che si faccia sentire, per esperienza però dico che una proprietà come quella viola è un valore aggiunto. Almeno rispetto ai fondi che comandano il calcio e che rendono immateriale il nostro mondo.
I viola hanno la possibilità di fare come la Roma un anno fa. Rimontare e competere con le big. Hanno un centravanti formidabile e una città innamorata che spinge. L’importante è non stressarli troppo. Io vivo di stress, l’ho sempre visto come uno stimolo. Ma non tutti sono uguali. Il rumore risveglia, il baccano può far danni
