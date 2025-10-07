Fabio Capello,sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha analizzato i centravanti di Serie A. Si è soffermato anche su Moise Kean, ecco le parole dell'ex allenatore di Roma e Juventus tra le tante:
Capello elogia Kean: "Lo vedo maturo. Può trascinare la Fiorentina"
Capello su Moise Kean
Se poi nella Serie A dei centravanti l'Atalanta avrebbe un bell'attacco che tra infortuni e capricci ancora non si è ammirato al completo, la Fiorentina resta di Kean, che può essere di nuovo il trascinatore della Viola: lo vedo maturato e assicura grande voglia e volontà, caratteristiche che lo rendono importante anche per la Nazionale. Occhio, infine, a Castro del Bologna: ha lampi molto, molto interessanti.
