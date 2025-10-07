Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, si sofferma su due singoli in particolare: Albert Gudmundsson e Robin Gosens. Ecco le sue parole:
Polverosi: “Gudmundsson gioca con il terrore addosso. Gosens senz’anima”
Gudmundsson? Gioca col terrore addosso. Ha paura di inventare, paura di puntare l’avversario, paura di giocare nelle zone calde del campo, paura di non soddisfare l’allenatore (che inevitabilmente domenica lo ha sostituto alla fine del primo tempo) e nemmeno i tifosi. Non riusciamo a spiegare in altro modo la sua clamorosa involuzione. Gosens? La sua conferma era stata salutata dai tifosi come una bellissima notizia. E lo era. Allora. Adesso Gosens sembra un giocatore senza anima, quando invece era quello che ci metteva più anima di tutti. Può essere in ritardo di condizione.
