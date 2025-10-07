Nazione: “La Fiorentina prende gol sempre nello stesso modo. Spiegato il problema”

La Nazione si sofferma sulla difesa della Fiorentina

Redazione VN 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 10:12)

C’è un vecchio detto che nel calcio non tramonta mai: sbagliare è umano, perseverare è da squadre di bassa classifica. E la Fiorentina sembra volerlo confermare a modo suo. Con otto gol subiti, è solo la dodicesima difesa della Serie A, numeri non disastrosi ma che raccontano meno della realtà in campo: rispetto all’anno scorso i viola hanno incassato appena una rete in più, ma appaiono molto più fragili, distratti e inclini a ripetere gli stessi errori. Quelli che Pioli definisce “dettagli” — ma che di fatto stanno costando punti — si concentrano tutti sui calci piazzati difensivi, autentico tallone d’Achille della squadra.

Ben quattro delle reti subite da De Gea sono arrivate da palla inattiva. È accaduto alla prima giornata a Cagliari, con Laperto libero di segnare al 94’, e poi in tutte e tre le sconfitte casalinghe: Beukema su corner contro il Napoli, Kempf su punizione con il Como e Cristante da angolo nella gara con la Roma. Sempre lo stesso copione: marcature approssimative, poca reattività e assenza di aggressività nei duelli aerei. Gli avversari ne approfittano, e la Fiorentina paga un prezzo salato per la mancanza di attenzione in momenti decisivi.

Pioli, ex difensore, conosce bene il valore della solidità e sa che i gol subiti su palla ferma derivano da difetti di concentrazione più che di tattica. Per questo la sosta per le Nazionali rappresenta per lui un’occasione preziosa, non tanto per recuperare energie quanto per lavorare su quei meccanismi difensivi che finora si sono rivelati fallaci. Con solo Pongracic e il giovane Kospo impegnati con le rispettive selezioni, l’allenatore avrà finalmente il tempo per intervenire su un problema che ha eroso fiducia e punti in questo difficile avvio di stagione. Lo scrive la Nazione.