Gazzetta avverte: “Fiorentina, difesa disattenta. Serve molta più attenzione”

La Gazzetta dello Sport sulla difesa della Fiorentina

Redazione VN 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 09:56)

La Fiorentina ha subito otto gol. In due gare, Torino e Pisa, fuori, la porta di David De Gea è rimasta inviolata. Ma pesano tante disattenzioni: a Cagliari la Viola vinceva immeritatamente ma al 94' Luperto ha beffato Pablo Marì di testa. Col Napoli (1-3) Comuzzo, in piena crisi, ha avviato il disastro con un ingenuo atterramento di Anguissa.

E Pongracic si è fatto infilare dal fenomenale Hojlund. Sempre Pongracic ha lasciato troppo spazio ad Addai del Como che lo ha punito regalando la vittoria al Franchi alla squadra di Cesc Fabregas.

Con la Roma Cristante di testa, da corner, ha beffato Mandragora che è più basso, ma sul palo di De Gea, non perfetto. Non lo fu neppure sul gol di Addai e su quello del cagliaritano Luperto. Serve più attenzione soprattutto sulle palle inattive. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.