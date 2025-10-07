Sabatini non se lo spiega: “Gudmundsson a Genova faceva cose mitologiche, adesso…”

Albert Gudmundsson continua a deludere. Nemmeno un dirigente esperto come Walter Sabatini ha saputa dare una spiegazione al momento negativo del numero 10. Ecco le sue parole al Corriere Fiorentino:
Walter Sabatini su Albert Gudmundsson
Questo è un mistero inspiegabile. Guardavo il Genoa per lui, faceva cose mitologiche. Ora è incolore, ma resta da grande squadra. La sua medicina è il gruppo. La squadra, l’ambiente, lo deve supportare
