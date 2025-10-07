Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Sabatini non se lo spiega: “Gudmundsson a Genova faceva cose mitologiche, adesso…”

Corriere Fiorentino

Sabatini non se lo spiega: “Gudmundsson a Genova faceva cose mitologiche, adesso…”

Sabatini non se lo spiega: “Gudmundsson a Genova faceva cose mitologiche, adesso…” - immagine 1
Walter Sabatini su Albert Gudmundsson
Redazione VN

Albert Gudmundsson continua a deludere. Nemmeno un dirigente esperto come Walter Sabatini ha saputa dare una spiegazione al momento negativo del numero 10. Ecco le sue parole al Corriere Fiorentino: 

Questo è un mistero inspiegabile. Guardavo il Genoa per lui, faceva cose mitologiche. Ora è incolore, ma resta da grande squadra. La sua medicina è il gruppo. La squadra, l’ambiente, lo deve supportare

Leggi anche
CorFio sulla Curva Fiesole: “Spiegato il silenzio dopo la sfida con la Roma”
Nazione: “Fiorentina, adesso serve la società. Ecco dove deve intervenire”

© RIPRODUZIONE RISERVATA