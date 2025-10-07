Il Corriere dello Sport si sofferma sull'attacco della Fiorentina. La coppia Kean-Piccolinon sembra funzionare, a differenza di quella composta dall'attaccante viola e da Retegui in Nazionale:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport sull’attacco: “Entra Piccoli e Kean si spegne. Roberto non è Retegui”
news viola
CorSport sull’attacco: “Entra Piccoli e Kean si spegne. Roberto non è Retegui”
La coppia Kean-Piccoli può funzionare?
Appena l’ex cagliaritano è arrivato al Viola Park, l’allenatore ha lanciato subito, a Torino, la coppia di centravanti puri, Kean-Piccoli, tantoché Gattuso, pochi giorni dopo, ha... rubato l’idea di Pioli e non ha esitato a schierare pure lui due centravanti di ruolo in Nazionale, Retegui con Kean. Al ct è andata bene, l’idea ha funzionato, l’intesa fra i due numeri 9 è stata immediata; a Pioli no. La coppia ha deluso a Torino, contro il Como, nel secondo tempo contro il Napoli e domenica ancora nella ripresa contro la Roma. Quest’ultima è la partita indicativa: nel primo tempo Kean era scatenato, stava giocando come un anno fa, unica punta centrale, gol da applausi e palo, uno di destro, l’altro di sinistro. Poi è entrato Piccoli (traversa) e Kean si è spento. Piccoli non è Retegui, le caratteristiche sono diverse e lo dimostra anche il dato numerico: la coppia viola è stata in campo per 229 minuti con 0 gol, la coppia azzurra (Retegui-Kean) contro l’Estonia e Israele ha giocato 16 8' e ha segnato 6 gol (3 ciascuno).
© RIPRODUZIONE RISERVATA