Kean ci mette la faccia.Dopo Fiorentina-Roma, l’attaccante si carica sulle spalle la responsabilità dell'ennesima sconfitta della squadra. E lo fa spargendo una dose consistente di positività: «So che usciremo da questa situazione: oggi abbiamo fatto una bella prestazione e dei passi in avanti».
Moise Kean ci mette la faccia: l’attaccante si prende le sue responsabilità
Moise Kean difende la sua Fiorentina
L’ex Juventus indica nella compattezza del gruppo lo stratagemma che può permettere alla Viola di imboccare la retta via:«Possiamo uscirne solo col lavoro, ma ne usciremo. Siamo un’ottima squadra, credo nella mia squadra, nello staff e nel mister, possiamo fare grandi cose. E lui crede in noi». Lo scrive il Corriere dello Sport.
