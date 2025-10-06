Viola News
Moise Kean ci mette la faccia: l’attaccante si prende le sue responsabilità

Moise Kean difende la sua Fiorentina
Kean ci mette la faccia.Dopo Fiorentina-Roma, l’attaccante si carica sulle spalle la responsabilità dell'ennesima sconfitta della squadra. E lo fa spargendo una dose consistente di positività: «So che usciremo da questa situazione: oggi abbiamo fatto una bella prestazione e dei passi in avanti».

L’ex Juventus indica nella compattezza del gruppo lo stratagemma che può permettere alla Viola di imboccare la retta via:«Possiamo uscirne solo col lavoro, ma ne usciremo. Siamo un’ottima squadra, credo nella mia squadra, nello staff e nel mister, possiamo fare grandi cose. E lui crede in noi». Lo scrive il Corriere dello Sport. 

