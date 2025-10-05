Kean (conf): “Non mi butto giù. La classifica cambierà, sono ottimista”

Moise Kean, calciatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga con la Roma. Ecco le sue parole:
Non mi pesava il non segnare, la vita dell'attaccante è questa, a volte segni a volte no. A me non mi si butta giù facilmente, i miei compagni mi danno una grande mano. Non può andare sempre come vuoi, anche sulla classifica. Sono sicuro che usciremo da questa situazione, siamo un bel gruppo e una squadra forte. Mi trovo bene sia a giocare unica punta che con due, mi adatto a ciò che sceglie il mister. Da solo attaccare gli spazi diventa più impegnativo.
Sulle difficoltà e sulla classifica—
L'unica cosa che possiamo fare è uscirne con il lavoro. Siamo un'ottima squadra e ho fiducia nei miei compagni. Penso a dare il meglio e ad aiutare la squadra. Spero di ripetere le prestazioni dell'anno scorso, dipenderà tanto da me. La classifica si può sempre cambiare, dipende da noi. Penso che faremo dei buoni risultati, sono ottimista. La reazione dei tifosi è importante, tengono molto a noi e alla maglia, anche loro aspettano risultati positivi. So che possiamo fare grandi cose, ci vuole solo pazienza.
