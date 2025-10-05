Baldanzi (conf): “Con Gasp lavoriamo tanto. Felice della vittoria”

Tommaso Baldanzi, calciatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria fuori casa contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Ho scoperto oggi prima della partita di giocare, è stato importante. Mi alleno sempre al massimo, mi trovo bene con i compagni e con il mister. C'è una grande concorrenza, ma chi va in campo anche se gioca meno deve dare il massimo. Abbiamo lavorato tanto con Gasperini e tutti i giorni lo facciamo.
Sulla lista Uefa—
Non ci sono rimasto male, però mi dispiace il giovedì di allenarmi da solo. Cerco di dare il massimo sempre in settimana. Siamo contenti di questa vittoria
