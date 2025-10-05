Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Pioli (conf): “Non siamo così lontani dall’Europa. Mi aspetto di più da Gud”

news viola

Pioli (conf): “Non siamo così lontani dall’Europa. Mi aspetto di più da Gud”

Pioli (conf): “Non siamo così lontani dall’Europa. Mi aspetto di più da Gud” - immagine 1
Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita con la Roma
Redazione VN

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita con la Roma. Ecco le sue parole:

Mi aspettavo un risultato diverso, con una prestazione del genere. La Roma ha vinto quasi tutte le partite di misura, sono sempre dentro la partita. I gol subiti nostri non dimostrano ciò, ci hanno punito su nostre disattenzioni. Non è il nostro momento, ma non è colpa della sfortuna. È un peccato vedere questa classifica, brutto perdere in casa ed è brutto questo periodo. La classifica dice che siamo lontanissimi dall'Europa, ma per me non siamo cosi lontani. Abbiamo perso meritatamente con il Napoli. ma nelle altre i dettagli hanno fatto la differenza. Sono preoccupato per i risultati, ma la squadra oggi ha giocato, ha lottato e si è sacrificata. Mi preoccuperei se vedessi una squadra timorosa, forse abbiamo giocato meglio della Roma

Su Gudmundsson

—  

Gudmundsson è partito bene a inizio stagione, poi in Nazionale si è fatto male. Certo mi aspetto di più da lui, deve lavorare e giocare meglio. Non mi voglio concentrare su un singolo, ma è il nostro livello generale che deve migliorare.

Piccoli-Kean insieme

—  

Kean è più abituato a giocare da solo, ma non credo sia quello qualcosa di importante. È la prima vera partita dove creiamo tanto, contro una squadra che ha subito meno di tutti.

Leggi anche
Gasperini (conf): “Fiorentina rimane forte. Gosens? Ci è andata bene…”
Janotka (conf): “Piccoli il più grande pericolo. Fiorentina vista nervosa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA