Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita con la Roma. Ecco le sue parole:
Mi aspettavo un risultato diverso, con una prestazione del genere. La Roma ha vinto quasi tutte le partite di misura, sono sempre dentro la partita. I gol subiti nostri non dimostrano ciò, ci hanno punito su nostre disattenzioni. Non è il nostro momento, ma non è colpa della sfortuna. È un peccato vedere questa classifica, brutto perdere in casa ed è brutto questo periodo. La classifica dice che siamo lontanissimi dall'Europa, ma per me non siamo cosi lontani. Abbiamo perso meritatamente con il Napoli. ma nelle altre i dettagli hanno fatto la differenza. Sono preoccupato per i risultati, ma la squadra oggi ha giocato, ha lottato e si è sacrificata. Mi preoccuperei se vedessi una squadra timorosa, forse abbiamo giocato meglio della Roma
Su Gudmundsson—
Gudmundsson è partito bene a inizio stagione, poi in Nazionale si è fatto male. Certo mi aspetto di più da lui, deve lavorare e giocare meglio. Non mi voglio concentrare su un singolo, ma è il nostro livello generale che deve migliorare.
Piccoli-Kean insieme—
Kean è più abituato a giocare da solo, ma non credo sia quello qualcosa di importante. È la prima vera partita dove creiamo tanto, contro una squadra che ha subito meno di tutti.
