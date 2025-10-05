Gasperini (conf): “Fiorentina rimane forte. Gosens? Ci è andata bene…”

Giampiero Gasperini, tecnico della Roma, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Abbiamo fatto una bella prestazione, contro una squadra che comunque rimane forte. Siamo andati in svantaggio e l'abbiamo recuperata, non ci era mai successo quest'anno. Abbiamo fatto due bei gol. Nel secondo tempo siamo stati abbastanza lucidi nel mantenere il risultato. Ci è andata bene nell'occasione di Gosens. Vincere qua non è facile, questo ci permette di lavorare con fiducia
Su Soulè e sul campionato—
Ha un ottimo piede, senza dubbio. Ha un gran calcio, dovrebbe arrivare ancora di più al tiro. Cercavamo profondità con lui e Baldanzi. È un calciatore in crescita. Siamo partiti da una solidità difensiva, che ci ha contraddistinto fino ad adesso. Abbiamo subito qualcosa in più, per fortuna abbiamo compensato con più gol. Siamo una squadra di carattere e abbiamo tanta voglia di crescere. So che non abbiamo ancora una grande credibilità, le nostre prestazioni non sono ancora di alto livello, ma i punti guadagnati ci fanno piacere
Sulle partite fuori casa e le sorprese—
Abbiamo un modo di giocare che è più efficace in trasferta, con le partite più aperte. Con le difese chiuse facciamo più fatica. Abbiamo una buona personalità. Ferguson? Ha avuto um problema alla caviglia, era molto gonfia. La squadra, fin dall'estate, mi ha seguito subito, sia sugli allenamenti che sull'aspetto tattico. Stiamo facendo un bel percorso tutti quanti assieme.
Su Dybala e Celik—
Spero che non debba fare il falso nove, ma in emergenza lo far. Lui può fare tutto, l'ho fatto entrare perché, con Pellegrini, sono riuscire a smorzare un po' le offensive della Fiorentina. Celik mi è sempre piaciuto particolarmente, è un giocatore molto affidabile e duttile
